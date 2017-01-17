草屯國小逾600師生集體揮毫寫春聯 義賣助弱勢

草屯國小師生逾六百人集體在操場揮毫寫春聯，義賣助弱勢的壯觀場面。（楊樹煌攝）

副縣長陳正昇（中）與校長陳恆聰〈右〉一起揮毫；左為議員黃文君。（楊樹煌攝）

縣議員李洲忠〈左〉揮毫寫春聯，當場寫下「恭喜發財」。（楊樹煌攝）

南投縣副縣長陳正昇（右）當場出資義買吳庭緯（中）的春聯；左為校長陳恆聰。（楊樹煌攝）

草屯國小的師生們，開心的秀出自己揮毫寫出的春聯成果。（楊樹煌攝）

時值歲末年終，草屯國小為配合春節民俗節慶，展現書法教學成果，今〈17〉日特在學校大操場舉辦「揮毫寫春聯‧義賣助弱勢」活動，3-6年級逾600名師生一起揮毫，場面壯觀；副縣長陳正昇也和師生共同揮毫，並捐錢買下學生吳庭緯替聯，讓吳生興奮不已。

創校已117年的草屯國小，每年都配合春節前夕，舉辦「揮毫寫春聯」，並透過春聯義賣，將所得捐給社福老人機構，該項活動除讓學生勤練書法，同時體會「施比受更有褔」理念，深獲家長認同，活動現場就有不少家長前來為孩子照相、加油、打氣，讓場面更為熱鬧。

全校揮毫寫春聯已邁入第4年的草屯國小，今天的活動，低年級和幼兒園在教室寫，其餘在操場與師長和副縣長陳正昇、縣議員李洲忠、黃文君等同台揮毫，寫下「春風化雨育英才」、「草國金雞來報喜」、「屯裡好運慶豐年」，場面壯觀，呈現喜氣洋洋氣氛。

草屯國小因校長陳恒聰書法造詣極高，又曾任南投縣書法協會理事長，致推展書法教學不遺餘力，為傳承書法文化，禮聘洪森熙及黃速珍兩位書法大師，指導學生寫書法，不但訓練出一批小小書法家，也讓該校呈現蓬勃的書法風氣，並在各項書法比賽，展現優異成效。

(中時)