吳敦義挺郭董 韓國瑜：眼前過不去還想未來？

前副總統吳敦義今接受「新聞深喉嚨」專訪時提到，若2020黨內沒有強大人才，鴻海董事長郭台銘也是要考量的人選。對此，同樣要參選國民黨主席的北農總經理韓國瑜則回酸，「你眼前國民黨困境都過不去你還想未來嗎？你眼前國民黨這品牌已經完全不受歡迎還看不出來嗎？除非是傻瓜、傻子。」

韓國瑜認為，國民黨員、藍軍的心都死掉、心都冷掉了，當務之急是要把藍軍熱情喚起來，變成強而有力的反對黨才能言其他，現在再言2020都是沒必要的。

(中時)