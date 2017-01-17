大專生寒假洄游農村 仕安社區農STAY
農委會水土保持局第三屆「大專生洄游農STAY」六梯次的住村體驗活動，16日起陸續展開，台南市後壁區仕安社區是本屆「大專生洄游農STAY」第二梯次住村活動地點，活動時間共計五天四夜，這次有來自包括成功大學、屏東科技大學等15所大學共20位同學參加，住村期間將安排農事體驗，包括稻米插秧、蔬菜種植、木作體驗、傳統美食DIY爆米香體驗等活動。
仕安社區廖育諒理事長說，仕安社區在一群有理念、有想法的居民共同努力下，陸續完成一系列農村生活體驗場域，諸如長青食堂、移動小屋、農事體驗園區、三合院文創基地，以及成立仕安合作社銷售世代平安「仕安米」，用公平貿易的方式來保障農民收入，輔導農民逐漸轉型為無毒健康生產；這些年來透過各界的協助，以及水保局農村再生計畫的產業輔導，已讓社區擁有足夠的農事體驗操作場域與推動經驗，可以開始來辦理各式各樣的農村生活體驗活動。
水保局台南分局說明，各界有目共睹仕安社區近年來的發展成就，以合作社每年結餘20%的經費來維持社區公益活動與福利，逆轉社區弱勢族群及長者照護問題，鼓勵青年留在社區創業或就業，這些成果都是農村再生計畫長期以來所推動的核心價值，希望透過此次農STAY住村活動，把仕安社區的農村發展思維向外推廣，讓更多社區能夠因此受益。
水保局台南分局補充表示，「大專生洄游農村」105年榮獲全球教育創新獎亞洲區銅牌獎，而大專生洄游農STAY是開啟全國大專生認識農村的前哨站，感謝社區及其協力團隊今年再度提供大專青年入住農村的機會，透過扎實的農事體驗及田間任務，除了提供大專生在農村、農業上的體驗及學習，更可為未來農村人力回流撒下種籽，引動越來越多的年輕人願意投入關懷農村，提供新思維解決農村或農業問題。
(中時)
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