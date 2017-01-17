上海市長楊雄確認辭職 或另有任用

上海市長楊雄，今日確認辭去職務。圖為日前出席科技論壇致詞。（圖/中新社）

今天下午，上海市第14屆人大會議經表決通過，接受現任上海市長楊雄辭職。外界普遍預期，楊雄本次辭去上海市長職務，是未來大陸中央另有任用。至於留下的市長空缺，將可能由身兼上海市委副書記及常務副市長的應勇接任。

據大陸人民網報導，上海市今日下午舉行第14屆人大會議，正式表決同意原上海市長楊雄的辭職案。現年64歲的楊雄，浙江杭州人，自2012年12月起代行上海市長、隔年1月轉正至今已有4年時間。外界普遍猜測，此次楊雄辭去市長一職，是因為中央另有任用，網上流傳一份楊雄簽名的辭職信，信中表示，自己因被提名為全國人大財政經濟委員會副主委一職，屬正部級官員，故無法繼續擔任市長職務而請求辭職。

出席2015年台北-上海雙城論壇的上海市長楊雄（圖右）與台北市長柯文哲（圖左）。（圖/中新社）

而楊雄所留下的市長空缺，香港經濟日報報導，將很可能由目前兼上海市委副書記及常務副市長的應勇接替。從基層做起的應勇，過去曾一度是目前中共總書記習近平的下屬，2013年進入上海市政府擔任市委常委兼組織部長，2014年升任市委副書記、去年9月兼任常任副市長職務。

(中時電子報)