結婚近2年 黃曉明Baby升格當爸媽

大陸藝人黃曉明與Angelababy（楊穎）夫妻結婚近2年，今天終於升格當爸媽了。盼子心切的黃曉明2015年來台時就曾表達羨慕有孩子的朋友，去年更在微博主動公布愛妻懷孕的消息。

黃曉明工作室微博上午宣布，Angelababy清晨在香港順產生子，黃曉明與家人一直全程陪護。貼文並寫到「AH夫婦共同有了愛的美好延續，從此1+1=3，這大概就是幸福的模樣吧」。

黃曉明下午1時則在個人微博上傳與孩子「擊拳」的照片，並留言表示「小海綿降臨，母子平安」。Angelababy隨後也轉發這則微博。

黃曉明和Angelababy兩人相差12歲，2009年在電影「全城熱戀」拍攝期間就傳出緋聞。兩人交往5年，於2015年5月領證結婚；並在同年10月8日於上海舉行婚宴。

黃曉明2015年10月來台出席活動時曾表示，非常羨慕趙薇等好友有孩子「看到她們有孩子，我真的是非常羨慕她們，真的，我覺得是時候可以做這件事情」，生男生女都喜歡。

結婚1年後，黃曉明2016年10月則在微博中曬出與baby旅行的照片，並在微博中寫道：「三個人的旅行，以後還要一起很多次，感恩，媳婦兒！」隨後，baby轉發說：「恭喜你啊！」默認懷孕的消息。1060117

(中央社)