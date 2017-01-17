點亮高屏溪左岸 辦競圖覓創意

我要評比

屏東縣政府推動高屏溪左岸點亮新門戶整體營造，希望為高屏溪左岸注入新氣象，舉辦創意競圖大賽，吸引台科大、交大及成大等17所大專院校學生參加，比賽結果今天出爐。

比賽分3組，各組金牌「生態大河廊組」為輔仁大學的作品「RECORIVER」，「眷村活化組」為樹德科技大學的「破曉」，「文化鐵道組」為高苑科技大學的「屏空光軌」。

縣府的「高屏溪左岸點亮新門戶整體營造計畫」，是以高屏溪流域左岸及六塊厝為核心，結合水岸濕地、眷村鐵橋等，打造生活、生態、生產3生完整的生活圈，希望藉由青年學子的創意，做為縣府規畫的參考，比賽有台灣科技大學、交通大學和成功大學等17所大專院校學生參加，也有留美學人參加，參賽作品一共150件。

今天的總決選邀集產、官、學界景觀、建築、生態及都市等領域專長人才擔任評審委員，也邀請前內政部營建署長黃南淵指導，評審們對青年學子的生態跳島、眷村料理融入地景、創意遊憩空間等設計理念，留下深刻印象。

決賽得獎者名單將於1月18日公告於臉書「2016 HVCC 時空翻轉-高屏溪左岸時代印記創意競賽」，並於1月20日舉辦頒獎典禮暨成果展覽開幕，展覽地點在屏東青創P基地，展期持續至2月5日，春節走春不妨看一看青年的創意。1060117

(中央社)