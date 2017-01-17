通緝犯拿刀丟椅 與警對峙4小時被逮
因案遭通緝的巫姓男子躲到汽車旅館，員警前往逮人，沒想到巫姓男子情緒不穩，拿刀丟椅子跟警方對峙，頑抗4小時才被逮。
彰化溪湖警分局埔心分駐所接獲線報，因過失傷害罪遭通緝的50歲巫姓男子，躲藏在埔心鄉1間汽車旅館內，多名員警到場要抓人時，巫男情緒不穩定，先是拿鐵撬作勢要攻擊員警，後來又拿刀子說要自殘。
員警擔心巫男自殘，立即通報線上警網支援，但巫男仍然情緒不穩，將汽車旅館內的床頭櫃以及椅子丟向員警，還打開滅火器，員警見狀不敢上前，一面安撫巫姓男子的情緒，一面情商消防局前來支援。
消防隊員爬上2樓，將窗戶擊破後用強力水柱噴灑巫姓男子，員警則見機合力將巫姓男子逮捕制伏，結束4個小時的對峙，巫姓男子訊後則被依妨害公務等罪送辦。1060117
(中央社)
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