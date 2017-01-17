研究：愛侶哈菸陷007菸害風險

研究團隊今天指出，經典諜報電影007系列中的主角詹姆士龐德（James Bond）可能已於14年前戒菸，但因他許多性伴侶仍有吞雲吐霧的習慣，使龐德仍身處菸害風險。

法新社報導，藉由發掘這位螢幕上的英國情報員抽菸史，一個大眾健康研究團隊盼凸顯這位虛構動作英雄、乃至現實生活中可能受他鼓舞的人們所面臨的菸害。

儘管看起來很無聊，這個研究確實就電影角色的生活型態選擇，對人們產生的行為影響力傳達嚴肅訊息；健康工作者可能仍需倡導，以減少電影中的吸菸情節。

據「菸草控制」（Tobacco Control）期刊所登載的文章，儘管已戒掉抽菸習慣，但007仍因周旋於吸菸者之間，而置身菸害風險。

文章說，這代表龐德「暴露於高量二手菸中，尤其魚水之歡後伴侶所點的事後菸，甚至伴侶的菸灰缸還放在他裸裎的胸前」。所幸研究人員補充指出，龐德的典型，是與性伴侶間的關係都很短暫，稍稍能抵銷一些風險。

研究團隊觀察到，龐德吸菸最多時是1960年代，6部電影中有5部有抽菸；龐德最後一次吞雲吐霧，是在2002年的「007：誰與爭鋒」（Die Another Day）。

但龐德女郎卻常抽菸，最近一部是2012年的「007：空降危機」（Skyfall）。

至於另一生活中可能造成危害的喝酒，一份2015年的研究發現，現任飾演007的男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）是007系列影史上最會喝酒的龐德。

根據英國飲食貿易雜誌「The Grocer」，自2006年於「007首部曲：皇家夜總會」開始飾演007後，丹尼爾克雷格的龐德平均在每部戲裡要喝上20次酒，比皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）的龐德平均12次、史恩康納萊（Sean Connery）的龐德平均11次，要高出許多。（譯者：中央社陳亦偉）1060117

(中央社)