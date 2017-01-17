惡檢嫖妓遭押 檢協會痛心立案調查

我要評比

彰化地檢署檢察官蔡曉崙涉嫌嫖妓與仲介，上週被台中地檢署依《兒童及少年性剝削防制條例》向法院聲押獲准。檢察官協會今日對此表示咸感痛心，除由本會檢察倫理與評鑑委員會立案調查，並支持台中地檢署本毋枉毋縱之原則仔細查辦。

檢協會呼籲，全體檢察官應高於一般公務員之要求，恪遵「避免從事與檢察公正、廉潔形象不相容或足以影響司法尊嚴之社交活動」等該自我約束之行為準則，嚴守檢察官在公、私領域皆應遵行之行為分際，以提升人民對司法的信賴。

(中時)