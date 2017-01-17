超有愛！陳妍希寶寶名字曝光
女神陳妍希與大陸男星陳曉婚後幸福，在去年12月20號誕下一名可愛魔羯座男娃，一轉眼寶寶已快滿月了。今(17日)陸媒更曝光小倆口為兒子精心設計的滿月禮盒，卡片中也首度公開兒子名字。
陳妍希夫婦為寶寶準備的滿月禮盒今日曝光，其中還有一張以寶寶口吻所寫的卡片，「我是小星星陳睦辰，以後請多多照顧，謝謝妳們的愛，感謝大家！」還不忘吐槽這是爸媽想出來的把戲，「我才滿月而已，真是夠了！」幽默又可愛口吻令人看了會心一笑，網友更大讚從滿月禮中感受到陳妍希夫婦對兒子滿滿的愛。
據悉，陳妍希兒子「陳睦辰」名字別具深意，睦意味和睦相處，希望陳家可以一直和睦，而辰和爸爸陳曉的曉都有清晨之意，希望父子能一直相伴對方。不過網友則認為陳睦辰根本就是「陳慕陳」，暗示陳曉一直愛慕著陳妍希。
(中時電子報)
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