韓獨檢組：最遲2月初當面調查朴槿惠
負責調查總統親信干政醜聞案的南韓獨立檢察組發言人李圭(吉吉)今天在記者會上表示，最晚應於2月初對朴槿惠總統進行當面調查。
李圭(吉吉)也表示，若朴槿惠拒絕接受調查，事實上，並無強制手段。
南韓聯合新聞通訊社報導，獨檢組計畫指控朴槿惠涉嫌協助廠商受賄。
據報導，朴槿惠涉嫌介入與三星電子副會長李在鎔繼承集團經營權有直接關係的三星物產與第一毛織合併，並以此為代價要求三星向親信崔順實提供430億韓元（約合新台幣11.57億元）。獨檢組申請逮捕李在鎔的目的就在於徹查朴槿惠。
獨檢組認為，多家大企業向Mir和K體育財團提供774億韓元，其中的相當一部分也屬於行賄，行賄總額或達1000億韓元（約合新台幣26.9億元）。
獨檢組還在調查朴槿惠是否介入「文藝界黑名單」的制定。文藝界黑名單旨在將近1萬名所謂「左翼人士」排除在政府補助範圍外。1060117
(中央社)
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