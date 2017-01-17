楊雄辭去上海市長職務

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中國大陸上海市政府新聞辦公室官方微博下午證實，上海市人大表決通過楊雄辭去上海市長職務。

微博發文指出，上海市14屆人民代表大會5次會議舉行第二次全體會議，今天聽取市人大常委會、市高級人民法院和市人民檢察院的工作報告，並表決通過關於接受楊雄辭去上海市人民政府市長職務請求的決定。1060117

(中央社)