賴清德被問是否選總統 他回答都是傳說

台南市長賴清德今天在東京回答媒體記者有關是否2020年選總統的問題時表示，都是傳說。

日本有民間團體發起支持台灣在2020東京奧運以「台灣」名稱參賽的運動，賴清德被問到是否支持時回答說：「非常感謝，其實台灣也應往這方面努力。」

他說：「期待就是能用台灣的名稱參加，什麼中華台北的，那我們台南呢？台北怎麼有辦法代表我們台南市呢，對不對？」不過，他說，在與小池會談時，他並沒言及此事。

台南市長賴清德為感謝日本各界去年2月台南發生大地震時的馳援，到日本進行為期3天的訪問。今天上午他在駐日代表謝長廷等駐日官員的陪同下，先拜會東京都議會議長川井重勇，表達東京都議會於去年2月6日台南大地震時的馳援。

之後，賴清德一行到東京都廳（東京都政府大樓）拜會東京都知事小池百合子。

結束參訪後，賴清德在東京都廳1樓接受媒體採訪，有媒體記者問：「媒體盛傳小池有可能成為日本首位女首相，你也被傳2020年問鼎總統大位，是否覺得今天兩人的會面這組合很奇妙？」

賴清德說：「答案在問題裡，都是傳說。」他強調，此行純粹是代表台南市民到日本的首都東京表達對日本各界對台南市的幫忙。

記者再追問：「傳說是否成真？」賴清德笑笑地說：「這是傳說，可能是大家肯定百合子」。

賴清德15日下午抵達東京，16日在東京日本記者俱樂部發表感恩演講。在完成參訪行程後，今天下午搭機返國。1060117

(中央社)