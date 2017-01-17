韓國瑜：國民黨要趕快把藍軍熱情喚起來

國民黨主席參選人韓國瑜今天表示，國民黨現在要趕快彙整藍軍，把藍軍熱情喚起來，變成強而有力的反對黨，「現在再言2020都是沒有必要的」。

媒體報導，鴻海集團創辦人郭台銘日前被點名是2020年藍軍最可能勝選的人，表態參選國民黨主席的前副總統吳敦義今天接受電視節目專訪時表示，如果有勝選的機會，郭台銘也有意願，加上黨內人選沒郭強大，「百分之百」會提名非國民黨籍、無黨籍的郭台銘。

韓國瑜下午到立法院大門外，關心監督年金改革行動聯盟的絕食行動時，被媒體問到相關問題時表示，眼前國民黨的困境都過不去了，還想未來嗎？

他說，現在國民黨這個品牌完全不受歡迎，看不出來嗎？「除非是傻子」。

韓國瑜說，國民黨要趕快彙整藍軍，現在心都冷掉、死掉了，要把藍軍熱情喚起來，變成強而有力的反對黨，才能談其他的，「現在再言2020都是沒有必要的」。1060117

(中央社)