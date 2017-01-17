台啤戴維斯 獲單週最佳球員

超級籃球聯賽（SBL）台啤的戴維斯（Bryan Davis）本季回歸，上週幫助球隊拿下2勝1敗，個人數據表現全面，備受外界肯定，今天獲選為單週最佳球員。

台啤上週3連戰，洋將戴維斯單場平均22分17籃板5.6助攻，外加3.3抄截2阻攻。

尤其，上週六台啤出戰裕隆，戴維斯轟下30分23籃板，上週日則是繳出18分17籃板7助攻5抄截4阻攻，幫助台啤擊敗戰績第1的達欣，搶下關鍵一勝，也是他當選單週最佳球員的原因。1060117

(中央社)