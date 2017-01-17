湖南發現東漢末至西晉時期磚式古墓

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大陸湖南省郴州市桂東縣文物事業管理所工作人員近日在桂東縣縣城區一處施工現場，發現3座磚式古墓葬，其中兩座初步鑒定為東漢末年到西晉時期墓葬。

新華社報導，郴州市文物工作人員發掘整理後發現，這3座墓葬均採用楔型磚圈頂，墓磚紋式精美，有車輪紋、線條紋、幾何紋和水波紋，砌築考究。發掘現場出土大量硬陶布袋紋陶器殘片，少量的軟陶器殘片。

報導指出，經專家初步鑒定，其中兩座墓為東漢末年到西晉時期墓葬，另一座墓則因只挖掘出一枚棺釘尚無法判斷年限。

報導提到，這次發現的墓葬是桂東縣有記載以來發現體量最大，時間最久遠的古墓葬，對研究境內先民繁衍有重大歷史意義，桂東縣縣域人類活動歷史將推至距今1800年左右。

目前，桂東縣文物事業管理所已將古墓葬發現點列入重點墓區範圍進行考古勘探。1060117

(中央社)