星網友改歌討裝甲車 陸：港府處理中
針對新加坡網友改編春節歌曲敦促中國大陸農曆年前歸還被香港扣留的裝甲車，中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，陸方希望星方恪守「一中」政策，港府正按相關法規處理此事。
年關將近，有新加坡網友最近以「欠債不要欠過年」的習俗改編「恭喜恭喜」等春節應景歌曲，呼籲中國大陸儘快歸還近2個月前遭香港海關扣留調查的9輛新加坡武裝部隊裝甲車。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩被問到陸方是否會在春節前歸還這批裝甲車時說，中國大陸非常重視與新加坡的關係，但對「一個中國」的立場也是堅定不移的。
她表示：「我們希望新加坡政府切實地恪守『一個中國』政策。根據我們的了解，現在香港特區政府正在按照相關的法律法規處理這件事情。」
另外，據外電報導，菲律賓外交部長雅賽（Perfecto Yasay）16日受訪表示，菲國已透過外交管道抗議中國大陸在南海人造島礁部署防空系統。
華春瑩對此表示：「南沙群島是中國的領土，中國有權在自己的領土上部署必要和適度的國土防禦設施。中方也始終致力於同包括菲律賓在內的直接有關主權國家通過談判和磋商，和平地解決南海爭議。」
她說，在中國大陸和菲律賓在內有關各方共同努力下，南海問題正逐步降溫，符合中菲雙方及地區人民共同利益。中國大陸願繼續與菲律賓等國努力維護南海和平與穩定。1060117
(中央社)
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