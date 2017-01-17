避免影響學測 年改會議22日總統府舉行

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總統府發言人黃重諺今天表示，為確保民眾安全，避免陳抗影響學測考試，年金改革國是會議訂1月22日全天舉行，並移回總統府辦理，也象徵政府貫徹年金改革有始有終決心。

原訂21、22日在台北國際會議中心舉行的年金改革國是會議，傳出臨時更改地點。

黃重諺下午受訪指出，年金改革委員會召集人、副總統陳建仁表示，為了確保民眾安全，避免大型陳抗影響學測的考生權益，並降低商業區的衝擊，原本規劃在台北國際會議中心舉辦，經過考量，議程調整為1月22日全日舉行，地點在總統府。

他說，21日適逢大學學測第二天，原規劃地點鄰近松山高中，試場有1800多名考生；隔壁的世貿中心展出電玩展，考量近幾次分區會議座談，場外陳抗狀況，抗爭團體高度集結，為了確保民眾、店家安全、學測及各項活動，所以必須調整議程和地點。

黃重諺指出，行政院年金改革辦公室曾評估大台北地區可容納300人的場地，包括公務人力發展中心、文官培訓所、台北市勞訓中心、中研院和其他政府機關，基於維護學測安寧，鑑於年金改革是國家重大公共政策，第一次委員會也在總統府召開，因此決定移回總統府辦理較為適合，也象徵政府貫徹年金改革有始有終的決心。

他表示，考量原第一天全國大會時間，總統府緊鄰北一女考場，避免抗議團體影響北一女試場安寧，年金辦為了不影響與會代表權利，著手規劃將2日議程調整為1日全天，藉此降低警方維安勤務負擔。

此外，黃重諺也說，創世基金會已在22日借用府前廣場場地，辦理寒士街友尾牙餐會，預計會有數萬民來自各地的民眾來參加聚餐，陳建仁也呼籲抗議團體理性和平，讓與會代表能順利進入會場，表達意見，不要干擾聚餐活動。副總統也說，將與政務委員林萬億繼續與各界溝通，避免錯誤訊息和謠言造成對年金改革不必要誤解。1060117

(中央社)