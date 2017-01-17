陸南海人工島設武器 菲：威脅國家利益

即使菲律賓與中國大陸的關係逐漸回暖，但菲國官員仍視中國大陸在南海人工島上安置軍事設施之舉威脅「國家利益」，並透過外交管道要求北京提出說明。

菲律賓外交部長雅賽（Perfecto Yasay Jr.）今天在電視訪談節目中說，「菲國政府已就大陸在南海人工島安置武器的報導進行查證，我們取得結果之後，已向中國發出了外交照會。」

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）所屬的「亞洲海事透明倡議」（AMTI）去年12月公布衛星照片，顯示中國大陸在南海人工島上部署大型防空砲和近迫武器系統（CIWS）。

當時雅賽聲稱菲國對此無可奈何。

基於現今菲陸關係的敏感性，雅賽拒絕透露外交照會的內容，但稱北京在南海之舉已威脅到菲律賓的「國家利益」。

另方面，菲律賓國防部長羅倫沙納在1份聲明中說，「中國在爭議地物的行動相當令人困擾。這與中國政府所稱和平及友好的目的並不一致。」

羅倫沙納表示，「即使菲律賓與中國的關係好轉，但菲律賓政府如果不提出抗議、質疑及要求澄清的話，將是怠忽職守，特別是有一些人工島位於菲國專屬經濟區範圍內。」

菲律賓總統杜特蒂上任後，尋求改善與中國大陸之間的關係。羅倫沙納上個月曾宣布，北京將為菲律賓提供大約新台幣165億6320萬元的援助金及相關貸款。1060117

(中央社)