北台最大魚貨大街 貢寮鮑嚐鮮

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品嚐Q彈有嚼勁的貢寮鮑正當時，全國漁會魚貨大街於新北市三重示範魚市場登場；貢寮區漁會推出生鮮貢寮鮑促銷。

中華民國全國漁會總幹事林啟滄，今天邀貢寮區漁會總幹事林麗美，推薦溯源平價好魚，以全面凍漲、安全溯源的優質國產漁產，推廣民眾年節購買漁會掛保證的安全水產。

想購買吃海菜長大的貢寮鮑，20日至22日，於新北市三重示範魚市場，推出貢寮區漁會優質的水產品，及生猛貢寮鮑，全國漁會歡迎民眾前往魚貨大街搶購。

貢寮鮑是以貢寮出產的九孔及黑盤鮑為名所成立的品牌，是漁民用海菜最天然環保的食材飼養的，讓九孔鮮嫩甜美，黑盤鮑更是Q彈有嚼勁。

林麗美說，貢寮鮑肉質緊實，且格外鮮甜，不但是優質的蛋白質來源，且膽固醇低，富含鈣、磷、鐵等礦物質，及多種維生素，營養價值高，因在地產，價格便宜、魚產新鮮，是民眾年節桌上的好食材。

冠軍主廚盧俊斌推薦，結合貢寮九孔滷鮑與蠔油鮑魚，有海味珍品美稱、宴請賓客體面的「富貴吉祥鮑」，及全家團聚澎湃鍋物必備的「團圓海鮮鍋」等幸福鮮味料理。

新北市政府漁業處建議，貢寮鮑以新鮮烹煮為佳，若沒有當天食用，可先用刷子將貢寮鮑外殼清洗乾淨，抹鹽搓洗去除表面黏液後，放入滾水中殺菁。

之後，轉小火浸泡15秒後，撈起瀝水，以濕紙巾包裹，置入保存容器冷藏可保存2天，長時間建議放入冷凍庫保存。

林啟滄說，魚肉含豐富蛋白質和多種微量元素，以及DHA與EPA，不僅肉質鮮美，也相當好消化、吸收。中華民國全國漁會三重示範魚市場網路商城的網址為http://shop.rocnfa.org.tw/ 。1060117

(中央社)