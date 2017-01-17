「古董張」涉知本老爺炒股案 檢調今約談5人

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股票上櫃的「知本老爺飯店」公司董事、知名飯店業大亨許文通，涉嫌結合市場派炒手「金庸」郇金鏞等人，炒作知本老爺股票。台北地檢署去年底發度首波搜索約談行動，命許以300萬元交保，今則針對股市炒手、金主發動第二波行動，搜索7處約談張姓男子等5人到案。

據了解，檢調追查這起炒股案，赫見股市名人「古董張」張世傑也牽涉其中，但因張世傑目前人在監獄服刑，不排除近日偵訊。

張世傑多年前勾結上櫃唐鋒公司，透過媒體散布假消息炒作唐鋒股票，2個月賺取暴利6億多元，去年3月22日被最高法院依違反《證券交易法》等罪判刑8年6月確定，29日於馬祖南竿企圖搭船偷渡大陸福州遭海巡查獲。

檢調懷疑，許文通在2014年4月至7月，及2016年1月至2月間，兩度結合市場派炒手、金主，放出知本老爺飯店盈收增加、發放股利、以及觀光前景看好等利多消息，吸引投資人進場，再以相對成交手法炒作知本老爺飯店股票。

其中，許文通等人在2014年4月至7月，利用30多個人頭戶炒作知本老爺飯店股票，股價漲幅翻倍，另2016年1月至2月，許文通等人利用20多個人頭戶炒股，致知本老爺飯店股價漲幅超過60%。

檢調估計，許文通等人在2014年炒股，所獲的擬制性獲利2500多萬，另在2016炒股的擬制性獲利2800多萬，合計許文通炒股集團獲取的擬制性獲利為5300多萬元。

檢調去年12月23日兵分18路搜索，並約談許文通、郇金鏞等13人到案。檢方訊後，諭令許以300萬元交保、郇以30萬元交保，其餘11人請回。

檢調今日行動是針對涉嫌於2016年炒股的金主與炒手。

(中時)