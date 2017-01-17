樹林農莊小旅行》體驗農夫辛勞！有機年菜自己採

歡迎大家來樹林區「康維有機農場」一同體驗「自己的年菜自己採！」（新北市農業局提供）

再過不到一周就要過年了！慰勞辛苦的自己，給自己一個農村小旅行吧！品美味鮮蔬、體驗農夫辛苦耕作，用心、用眼看看美麗的台灣！過年總是大魚大肉，想要吃點健康蔬菜嗎？歡迎大家在1/21（六）來樹林區「康維有機農場」一同體驗「自己的年菜自己採！」。

除了親手摘採有機蔬菜，直接現採現煮之外，還有現場教學農業小知識並推廣有機理念，以及體驗如何種菜，最後農場還贈送每人一箱價值200元的有機蔬菜，讓你有得玩、有得吃還有得拿，即日起報名至1/19(四)。

原本是專業職訓師的農場主人謝淑娟說，為了推廣健康有機，四處拜師向農業專家請益，發現台灣農業擁有許多技術獨步全球，值得珍惜重視。一開始只是想找一塊地提供學員實習，在農業局與樹林區農會協助下，找到現在這塊0.6公頃土地。加上農業局提供租地、溫網室及生產資材補助，減輕了一開始投入生產的負擔，通過有機驗證後也更有信心。

由於年節將至，農場特別推出限量DIY體驗營，每人收費500元，國小以下的小朋友更是只收費100元。由講師帶領解說農業小知識並推廣有機理念，並且現場教學如何栽種以及親自採菜，採完更是直接現場烹煮品嘗最新鮮的有機蔬菜，離開時農場還會贈送每人一箱價值200元的有機蔬菜，直接帶回家加菜。

另外農場還有提供承租農園，每個月只要1千元，合約至少6個月，就可擁有約15坪農地，還提供每個月一次有機教學講習，讓民眾體驗農業耕作樂趣與技術交流之外，也把有機耕種推廣出去。

新北市農業局表示，有機農業是未來發展趨勢，為了推動有機農業，與各區農會積極輔導有機小農，並與有機農場合作舉辦各式有機推廣體驗。此外農業局提供包含租地、驗證、肥料、機械以及溫室補助，幫助減輕農友負擔。

並且提供包含營養午餐、小農鮮鋪、農夫市集等銷售通路，讓農友生產後可以穩定銷售，由需求端帶動生產，讓對農業具有熱誠的年輕朋友投入有機農業行列，歡迎民眾多多支持。

(中時電子報)