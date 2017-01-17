消防署長陳文龍提醒，多一分注意，少一分災害。（葉書宏攝）

消防署與財團法人消防安全中心基金會合作，進行一氧化碳濃度累積實驗，設計4種居家常見的情境，讓民眾了解預防一氧化碳中毒。（葉書宏攝）

消防署與財團法人消防安全中心基金會合作，進行一氧化碳濃度累積實驗，設計4種居家常見的情境，讓民眾了解預防一氧化碳中毒。（葉書宏攝）

消防署與財團法人消防安全中心基金會合作，進行一氧化碳濃度累積實驗，設計4種居家常見的情境，讓民眾了解預防一氧化碳中毒。（葉書宏攝）

去年61件CO中毒 消防署實測宣導

桃園市17日凌晨發生一氧化碳中毒事件，釀3人受傷，全台去年一整年發生61件一氧化碳中毒，3人死亡、174人受傷；有鑑於此，消防署與財團法人消防安全中心基金會合作，進行一氧化碳濃度累積實驗，設計4種居家常見的情境，讓民眾了解預防一氧化碳中毒。

消防署統計，2004年至2016年燃氣熱水器一氧化碳中毒案件共發生830件，平均每年發生64件中毒事故，去年全台一氧化碳中毒案件共計61件，釀成3人死亡、174人受傷。

消防署與財團法人消防安全中心基金會合作進行一氧化碳濃度累積實驗，設計4種居家常見燃氣熱水器裝置的情境，進行一氧化碳濃度累積全尺寸實驗，透過科學驗證方式，說明一氧化碳產生原因及危險性。

實驗情境包含將燃氣熱水器安裝在浴室、開放式陽台、裝有鋁窗的陽台等處所，並使用熱水器20分鐘，模擬一般民眾冬天的使用型態，記錄一氧化碳隨著時間累積的濃度。

實驗結果得知，僅有安裝在開放式陽台之燃氣熱水器無一氧化碳產生，其餘因環境通風不良，均偵測到有一氧化碳累積情形，其中安裝在浴室之燃氣熱水器更測得高達1500ppm濃度，曝露在此濃度環境下20分鐘內即會產生暈眩、嘔吐等症狀，2小時可能會死亡。

消防署長陳文龍指出，一氧化碳中毒主因是空氣不流通，逾8成都是熱水器設置在陽台，陽台又加裝鋁門窗，緊閉時導致空氣不流通，藉由科學驗證方式，加深民眾印象，增進民眾防災意識，才能避免危害發生。

一氧化碳的產生，與環境通風有極密切關係，消防署呼籲，民眾要檢視家中熱水器是否安裝在正確的場所，千萬不要將屋外式熱水器安裝在室內或加裝窗戶的陽台，如有此情形，應盡速遷移或更換為強制排氣式熱水器，此外，使用熱水器一定要保持通風，才不會產生一氧化碳，多一分注意，才能遠離一氧化碳的威脅！

(中時)