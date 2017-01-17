學生會辦公室遭竊39餘萬 竊賊稱強迫症發作
新北市某科技大學學生會辦公室日前遭竊賊入侵，搜刮辦公桌抽屜內活動經費、餐費39餘萬元，學生會幹部隔天到校時發現，向轄區警分局報案。
警方調閱校內外監視器，查出竊賊機車車號，鎖定51歲王姓男子涉案，並已通知到案。
王嫌坦承犯案，並將所有贓款全數交出，王嫌供稱，過去經常忍不住拉人聊天或拿別人東西，2005年被診斷出患有強迫症。作案當天因見校園內辦公室窗戶沒關，故潛入翻動辦公桌抽屜，從8張辦公桌內竊得39餘萬元後騎車逃逸。
王嫌說，因為強迫症發作才又行竊，錢偷來也不知道要幹嘛，所以一直藏放在家裡並未花用。偵訊後警方依竊盜罪嫌將王嫌函送偵辦，贓款則已發還失主。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。