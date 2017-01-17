學生會辦公室遭竊39餘萬 竊賊稱強迫症發作

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新北市某科技大學學生會辦公室日前遭竊賊入侵，搜刮辦公桌抽屜內活動經費、餐費39餘萬元，學生會幹部隔天到校時發現，向轄區警分局報案。

警方調閱校內外監視器，查出竊賊機車車號，鎖定51歲王姓男子涉案，並已通知到案。

王嫌坦承犯案，並將所有贓款全數交出，王嫌供稱，過去經常忍不住拉人聊天或拿別人東西，2005年被診斷出患有強迫症。作案當天因見校園內辦公室窗戶沒關，故潛入翻動辦公桌抽屜，從8張辦公桌內竊得39餘萬元後騎車逃逸。

王嫌說，因為強迫症發作才又行竊，錢偷來也不知道要幹嘛，所以一直藏放在家裡並未花用。偵訊後警方依竊盜罪嫌將王嫌函送偵辦，贓款則已發還失主。

(中時)