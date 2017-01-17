長榮關懷苗栗偏鄉學校 捐贈家具及個人電腦

長榮航空、長榮國際儲運、張榮發基金會共同捐贈苗栗縣偏鄉學校二手家具及個人電腦，苗栗縣副縣長鄧桂菊(左五)、教育處處長王承先(右二)、長榮航空發言人柯金成(左三)、長榮國際儲運總經理魏茂俊(左二)、張榮發基金會執行長鍾德美(右四)代表接受。(業者提供)

為關懷並充實偏鄉地方教育資源，長榮航空攜手長榮國際儲運，透過張榮發基金會媒合，於今（17）日共同捐贈262件愛心家具及150台個人電腦予苗栗縣教育處，幫助當地64所偏鄉學校改善宿舍設備，提升數位教學能力。捐贈儀式假苗栗縣政府大樓舉行，長榮航空發言人柯金成、長榮國際儲運總經理魏茂俊、張榮發基金會執行長鍾德美均親自與會，縣府則由副縣長鄧桂菊代表受贈，相關學校也派員到場觀禮。

副縣長鄧桂菊指出，苗栗縣長期推動國民教育，重視整體教育品質，感謝長榮航空、長榮國際儲運及張榮發基金會的愛心，共同協助偏鄉學校汰換教師及學生宿舍老舊設備，這批愛心家具將能大大改善師生住宿環境。150台個人電腦則能夠幫助提升64所學校數位教學成效，造福超過3,000位學子。

長榮航空發言人柯金成表示，長榮航空已經連續多年透過張榮發基金會，陸續捐贈家具、ipad、電腦設備、機上餐具等各項二手物資給偏鄉學校、公益團體或貧困家庭。我們秉持惜物惜福的精神，將可運用的資源捐給需要的人，不只是賦予舊資源新的生命，更重要的是讓有需要的學校、家庭或是愛心機構，能夠改善學習設備或是居家環境。

長榮國際儲運總經理魏茂俊提到：｢此次長榮航空捐贈的物資以家具為主，需要大量的陸上運輸服務，我們很高興能發揮運輸的專長來參與這次的公益活動，期盼這些家具及電腦，能夠讓更多的學童及家庭，在新的一年開始之際，感受到新的希望。」

張榮發基金會執行長鍾德美說：「這批家具及電腦設備找到新主人，不只讓資源重生，更讓到偏鄉教書老師能夠安居，降低流動率，這是最重要的。」汶水國小校長黃秀英也指出：「因為學校隸屬偏遠地區資源獲得不易，這批家具有如及時雨，而個人電腦可讓學生隨時利用雲端線上自學，弭平資訊教育落差。」汶水國小宋翎朗同學則開心的說：「謝謝各位叔叔伯伯阿姨完成他小小的心願，有了一張床鋪，晚上他將睡的更安穩舒服；有了一張書桌，他寫字不再歪歪斜斜；有了一台電腦，他可以透過更多管道多元學習。」

張榮發基金會長期以來統合長榮集團相關資源，已陸續媒合捐贈i-Pad、個人電腦、寢具、家具及機上餐具與備用品等數十萬件二手物資給公益團體、偏鄉學校及貧困家庭。

(工商)