流感、腹瀉疫情升高 春節多注意

疾管署防疫醫師林詠青提醒，有咳嗽症狀應正確戴口罩，保護自己也保護他人。（廖珮妤攝）

春節將至，疾病管制署提醒，腹瀉疫情升高，流感將達高峰，估計會持續到過年後。上周腹瀉共13起群聚事件，多為諾羅病毒感染，腹瀉疫情已經連續4周增加；流感重症個案上周新增13例，最小為1歲女童。醫師提醒，民眾應注意個人衛生，咳嗽戴口罩，食物一定要煮熟再吃。

根據統計，上周腹瀉就醫人次為12.8萬人，比前一周增加約3000人，疾管署疫情中心主任劉定萍說，目前病毒型腸胃炎仍然流行，腹瀉就醫人數，已連續4周增加，平均每周增2000-5000人，估計過年期間也會緩升。

上周新增的13起腹瀉群聚多為諾羅病毒感染，不少發生在國小或幼兒園，也有少數餐廳。防疫醫師林詠青提醒，防範病毒性腸胃炎最重要是勤用肥皂洗手，海鮮、貝類一定要煮熟，若家人有感染的症狀，盡量不要處理食物，摸過的東西，也應用消毒水擦拭。

至於流感疫情，劉定萍指出，雖然個案通報數較前一周下降，不過根據往年資料，春節期間是流感高峰，民眾仍應多注意。

林詠青說，上周新增13例流感重症確診，年紀最小的為1歲女童，因高燒40度、並有咳嗽、鼻水、呼吸困難、喘、嘴唇發紫的症狀就醫，住院5天，目前已康復出院。

在重症死亡方面，林詠青指，上周確診1例93歲死亡個案，患者雖有打疫苗，但本身有高血壓、心臟病等病史，因流感併發肺炎、肋模積水，發病後8天死亡。

此外，春節期間若要赴中國大陸旅遊，也要多留心，中國大陸、香港及澳門近一周H7N9病例增加百例，已創歷年同期最高，甚至有2起疑似人傳人的事件。這一波疫情以江蘇省新增病例數最多，浙江省、安徽省也都有不少個案，香港及澳門病例均自廣東移入。民眾赴中國大陸，應避免接觸活禽，食用雞、鴨、鵝及蛋類都要煮熟。

(中時)