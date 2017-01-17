林明溱慰問社福機構院民 致贈慰問金及禮盒

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南投縣長林明溱〈中〉由社會及勞動處長林俊梧〈右2〉陪同訪視各社福機構，並致贈慰問金及禮盒。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱今〈17〉日前往埔里鎮，訪問南投縣復活啟智中心、炫寬愛心教養家園及南投縣公設民營懷恩養護復健中心等社會福利機構，除致贈院民、院童各600元慰問金、香菇及白木耳露禮盒等，並預祝他們新年快樂，讓他們都備感溫馨。

林縣長為感謝社福機構及所有社工、志工長期照護院民（童），特別利用農曆過年前夕，前往各社福機構關心院民，並提供食物及慰問金，讓大家加菜過個好年。

林縣長也表示，過年期間，縣府將辦理的燈會、沙雕展及恐龍展，如果院民想要來參觀，縣府將會免費招待他們前往觀賞；林縣長在各社褔機構都不忘鼓勵大家多運動、保持快樂的心情，讓身體更健康。

(中時)