段宜康嗆軍公教 李來希回：沒砍到0我吞曲棍球
軍公教團體預計1月21日發動包圍年金改革國是會議，民進黨立委段宜康在臉書上說，「包圍愈多次，會不會砍得更兇呀？」全國公務人員協會理事長李來希反嗆段宜康，「假如他有辦法把軍公教退休金刪到零，我吞曲棍球，如果沒刪到0，請他吞一顆乒乓球就好。」
參選國民黨主席的北農總經理韓國瑜今天到立法院門口探視絕食中的軍公教抗議者，韓國瑜表示，軍公教警消五大行業是國家骨幹，國民年金改革勢在必行，但是這部改革大車在往前行駛時，有沒有必要造成世代對立跟仇恨？
韓國瑜到場時受到絕食抗議民眾鼓掌支持，更有民眾喊出「中國國民黨靠你了」、「主席加油」，韓國瑜也一一跟在場抗議者握手，表達對絕食者健康的關心。
李來希對於段宜康放話人包圍越多砍越多，非常不滿地表示，軍公教是非常不得已走上街頭，非常不得已才要在這裡餐風露宿，這個執政黨立委對這樣社會現象完全沒同理心，想仗著國會絕對多數強行通過社會不需要的年金改革法案，「還嗆聲人越多刪越多，可以這樣嗎？」
(中時)
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