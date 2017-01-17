「時來運轉」新單元，由尉遲佩玉主持「運彩氣象站」。(馬樹立攝)

《時來運轉》運彩氣象站1/17-1/24 NBA重點預告

「時來運轉」新單元「運彩氣象站」，每星期二提供一星期的運彩戰況，本周特別增加為八天，彩迷們可以掌握八天下場投注的最佳時機點，並參考每日最新戰況分析。「運彩氣象站」由尉遲佩玉主持，中時電子報影音製作小組製作，每星期二定期推出，新舊彩迷們絕對不能錯過最新運彩資訊！

「運彩氣象站」將一周運彩投注情況一次報給新舊彩迷參考。(本報系與台灣運彩提供)

1月17日(星期二)

克里夫蘭騎士對金州勇士

單場加場中投注：

上一季總冠軍賽的組合本季第二次碰頭，而且勇士本季對東區球隊唯一一場敗績就是輸給騎士，上個月的聖誕大戰，騎士在第四節強拉尾盤、險勝勇士1分。這場也是騎士客場6連戰的最終戰，復仇心切的勇士最後以126比91擊潰騎士，報了去年總決賽以及耶誕節落敗之仇，輕鬆拿下4連勝，熱度100%。

1月18日(星期三)

丹佛金塊對洛杉磯湖人

單場投注：

上季金塊兩度造訪湖人主場皆帶走勝利，但此次對戰為金塊背靠背第二場賽事，看湖人陣中得分王威廉斯能否發揮板凳暴徒的功力帶領湖人捍衛主場。本季兩隊戰績相近，且失分在聯盟裡皆敬陪末座，有望看到一場互轟的比賽，熱度85。

「運彩氣象站」每星期二推出新一周的新投注內容，敬請鎖定收看。(馬樹立攝)

1月19日(星期四)

奧克拉荷馬雷霆對金州勇士

單場加場中投注：

上個球季仍為隊友的雷霆雙少,威斯布魯克與杜蘭特，將二度對決,前次首度交手時兩人零交集，杜蘭特現在的勇士隊也在主場26分大勝雷霆，此次對決忍者龜勢必卯足全力力抗勇士。威斯布魯克與杜蘭特這對前兄弟現在就像分手的情侶，再次見面精彩可期，熱度95。

1月20日(星期五)

明尼蘇達灰狼對洛杉磯快艇

單場投注：

灰狼季前一度被認為是西北組黑馬。但開季後球隊顯然並未貫徹教練希伯杜引以為傲的防守哲學。而快艇雖然近期少了禁區大將葛瑞芬，仍在保羅船長的領軍下，打出勝率超過6成的佳績。灰狼本季客場勝率不到4成，對上主場戰績強勢的快艇將是場苦戰。熱度80。

1月21日(星期六)

金州勇士對休士頓火箭

單場加場中投注：

兩隊上一次交手歷經兩次延長賽才分出勝負，火箭靠著哈登的大三元表現成功中止勇士隊的12連勝。此戰回到火箭主場，哈登是否能再次靠著一己之力對抗勇士的浪花兄弟及KD。目前MVP呼聲極高的哈登，有效活絡球隊的攻勢。而勇士本季補強了KD壯大軍容。兩支西區排名前四的球隊交手，熱度100。

1月22日(星期日)

聖安東尼奧馬刺對克里夫蘭騎士

單場加場中投注：

擁有年度最佳防守球員的馬刺將做客挑戰進攻火力升級的東區霸主，勢必上演一場精采的矛盾對決。雙方的先發前鋒都是聯盟一線球星，兩人的對決定能擦出激烈火花，熱度95。

1月23日(星期一)

丹佛金塊對明尼蘇達灰狼

單場投注：

灰狼力圖在主場中止對金塊的對戰五連敗。金塊極力培養的控衛穆迪埃無法帶領年輕的金塊隊打出佳績。同組的灰狼陣中雖然有兩大狀元郎唐斯及威金斯，但球隊成長的速度也顯然不如預期。分居西北區倒數第一及第二的球隊交手，熱度80。

1月24日(星期二)

奧克拉荷馬雷霆對猶他爵士

單場投注：

本季大三元已追平上季的威斯布魯克，本場面對防守見長的爵士大軍，本季首度在此交手是慘遭爵士痛宰20分，加上爵士傷兵陸續歸隊，戰力完整讓雷霆要在此帶走勝利都顯困難，不過本季威少若繳出大三元數據，球隊多能取勝。兩隊是西北組最有機會拿下分組冠軍的球隊，二度交手格外精彩可期，熱度90。

(中時電子報)