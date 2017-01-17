大稻埕波麗士 陪大家過好年
農曆春節年關將屆，台北市政府商業處在大同區迪化、寧夏及華陰等商圈舉辦「2017臺北年貨大街」活動，從13日起熱烈展開，吸引眾多民眾前往，轄區大同警分局將於19日結合台北市警察局、刑警大隊聯合舉辦「大稻埕波麗士 陪大家過好年」擴大預防犯罪宣導活動，藉以宣導民眾防竊(扒)、防搶等觀念，並協助警察機關防範犯罪。
此次活動訂於19日下午3時起至5時止，假廸化商圈永樂市場旁廣場辦理，特別邀請享譽國內外的「臺北慶和館醒獅團」太鼓齊鳴及祥獅獻瑞熱鬧開場，另有警眷藝人歌手「大豪」黃昱豪、刑警歌手林慶宏、主持新秀沈心亦等人為活動代言，另外邀請「Mr.Frog青蛙街舞工作室」7位帥哥、辣妹之勁歌熱舞，同時配合台北市政府舉辦「2107世大運在臺北」，由警察局代言男、女柔道熊於舞台上初賽，再由商業處代言武術熊武術表演後，二造對決，精彩可期。
由於活動當天晚間10時起，適逢警政署辦理全國106年加強重要節日安全維護工作起始日，工作主軸為「治安平穩」、「交通順暢」、「服務熱心」，其中「治安平穩」加強犯罪預防工作置重點於防竊（扒）、防搶宣導，所以活動特別請刑警大隊肅竊組演出「防扒竊行動劇」，示範「包包抱胸前」、「皮夾藏內袋」、「手機勿掛胸」及「車票先拿好」等四種防範及破解方法。
大同分局表示，活動結束前，分局長將率領員警及可愛警察公仔及活動代言人們一起掃街致送現場民眾「福氣紅包袋」、「雞年方形、長形春聯」等討喜宣導品，據歷年犯罪統計，年貨大街活動期間，大量人潮湧入本轄各商圈採買年貨，扒手對市民財物造成損害最為普遍且直接，希望透過活動傳達犯罪預防相關知能，以維護市民財產安全，讓市民能平安過好年。
(中時)
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