這里長真佛心 8年送出超過3600個生日蛋糕

三峽嘉添里的「蛋糕里長」李萬興，8年多來把後車廂滿滿的蛋糕分送給里內長者，同時也分送祝福與關心。（陳俊雄翻攝）

李萬興為里內老人舉辦慶生會，就任里長迄今8年，已送出超過3600個蛋糕。（陳俊雄翻攝）

三峽區嘉添里長李萬興，有感於里內人口老化嚴重，擔任里長8年多，已經跑遍里內300多戶家庭為長者們慶生，自掏腰包送出逾3600個生日蛋糕。這位佛心里長說，現在有許多高齡年長者獨自居住，缺乏家人照護，為他們舉辦慶生會不僅能傳遞祝福，也能瞭解老人們的生活狀況，並給予適時協助。

本身開設紙器工廠的李萬興，在8年多前當選里長後，就深入了解嘉添里內家戶狀況。他說，嘉添里共有330餘位65歲以上長者，因此每月月初他都會親自拜訪里內65歲以上壽星，從2009年起每年送壽星8吋蛋糕，最高紀錄一天拜訪20位長者、最多一個月送出42個蛋糕。

從8年前開始致贈蛋糕辦慶生會迄今，每個蛋糕從最初350元飆漲到450元，但李萬興仍堅持：「只要一天當里長，我就會繼續送下去」。

在這麼多的壽星中，李萬興表示，印象最深的是為高齡97歲的李陳招阿嬤舉辦慶生會，當他帶領眾人齊唱「生日快樂歌」時，場面熱鬧溫馨，讓老阿嬤又驚又喜，噴淚大哭後哽咽表示：「子女都忘記我生日，沒想到里長竟然記得我的生日」。

送蛋糕也獲得老婆也大力支持，每月她都會陪李萬興送蛋糕給壽星並關懷近況，儘管每次送蛋糕平均都要花掉3個小時以上時間，但能讓里民大讚真有心，也讓夫婦倆感到開心。

除了「蛋糕里長」名聲不逕而走，李萬興也積極回饋地方，過去5年每周一定期於三峽恩主公醫院急診室擔任志工，服務已超過720小時，曾獲內政部及新北市績優里長表揚。在醫院協助醫護人員更換床單、推送病床等庶務。他說，「急診室突發狀況多、人手少，希望自己能盡一份心力，所以再忙都會去幫忙」。

(中時)