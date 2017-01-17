年金改革 段宜康槓李來希
民進黨立委段宜康今天在臉書發言，指拒絕理性討論而圍堵年金會場、總統府、立法院的人令人厭惡，並說「包圍愈多次，會不會砍得更凶呀」？
監督年金改革行動聯盟副召集人李來希說，如果能夠把軍公教人員退休金刪到零，就吞1顆曲棍球，如果不行，請段宜康吞1顆兵乓球就好。
段宜康在臉書上發言指出，圍堵出入通道，不准人進入會場，讓年金國是會議開不成，就能擋下年金改革嗎？無論年金國是會議開不開，最後負責修法的是立法院，這些人拒絕理性討論，拚了命圍年金會場、圍總統府、圍立法院，實在令人更為厭惡。
他說，包圍愈多次，會不會砍得更凶呀？
國民黨主席參選人韓國瑜下午到立法院大門外，關心監督年金改革行動聯盟的絕食行動。他說，軍公教警消這5大行業是國家骨幹，國民年金改革勢在必行，但有沒有必要造成階級對立、世代對立？
李來希說，軍公教人員非常不得已走上街頭，才需要在這裡餐風露宿，如果執政黨的立委對這樣的社會現象沒有同理心，要仗勢在立法院的絕對多數，強行通過社會不需要的年金改革法案，還嗆聲說抗議的人越多、刪得越多，可以這個樣子嗎？
韓國瑜說，年金改革勢在必行，但台灣經濟的餅要做大，很多人的目光就不會鎖定在軍公教，也希望執政黨的立委不要再去針對這些軍公教，要深切檢討，這麼挑釁、這樣下去社會對立會越來越嚴重，台灣朋友都有軍公教的朋友，要有同理心。1060117
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。