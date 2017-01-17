年金改革 段宜康槓李來希

民進黨立委段宜康今天在臉書發言，指拒絕理性討論而圍堵年金會場、總統府、立法院的人令人厭惡，並說「包圍愈多次，會不會砍得更凶呀」？

監督年金改革行動聯盟副召集人李來希說，如果能夠把軍公教人員退休金刪到零，就吞1顆曲棍球，如果不行，請段宜康吞1顆兵乓球就好。

段宜康在臉書上發言指出，圍堵出入通道，不准人進入會場，讓年金國是會議開不成，就能擋下年金改革嗎？無論年金國是會議開不開，最後負責修法的是立法院，這些人拒絕理性討論，拚了命圍年金會場、圍總統府、圍立法院，實在令人更為厭惡。

他說，包圍愈多次，會不會砍得更凶呀？

國民黨主席參選人韓國瑜下午到立法院大門外，關心監督年金改革行動聯盟的絕食行動。他說，軍公教警消這5大行業是國家骨幹，國民年金改革勢在必行，但有沒有必要造成階級對立、世代對立？

李來希說，軍公教人員非常不得已走上街頭，才需要在這裡餐風露宿，如果執政黨的立委對這樣的社會現象沒有同理心，要仗勢在立法院的絕對多數，強行通過社會不需要的年金改革法案，還嗆聲說抗議的人越多、刪得越多，可以這個樣子嗎？

韓國瑜說，年金改革勢在必行，但台灣經濟的餅要做大，很多人的目光就不會鎖定在軍公教，也希望執政黨的立委不要再去針對這些軍公教，要深切檢討，這麼挑釁、這樣下去社會對立會越來越嚴重，台灣朋友都有軍公教的朋友，要有同理心。1060117

(中央社)