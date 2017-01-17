大學學測試場 19日下午開放察看座位

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106學年大學學科能力測驗將於20日、21日舉行，大考中心表示，19日下午2時至4時，開放考生察看試場座位，考生也可預先瞭解試場的交通路線。

106學年大學學測共有12萬8760名考生報考，將於33個考區、87個分區、3157個試場舉行，各考區分區詳細試場分配表已公告在大學入學考試中心網站，並提供網路及電話語音查詢。

大考中心指出，學測試場將於19日下午2時至4時開放，供考生察看座位，考生也可預先瞭解試場的交通路線，若有任何問題，可和該考（分）區聯絡。

大考中心提醒，今年和往年最大差異，在於台中分區有5所學校，於今年1月起改隸台中市而更名，試場名稱也跟著改，包括文華高中、台中二中、台中一中、清水高中、台中女中，原本都是前面都是「國立」，今年開始改為「市立」。1060117

(中央社)