伊斯坦堡夜店恐攻嫌犯　招認犯下屠殺案

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土耳其大城伊斯坦堡首長今天表示，據信跨年夜在伊斯坦堡夜店殺害39人的嫌犯已招認犯案。這名男子出生在烏茲別克，曾到阿富汗受訓，是受過精良訓練的恐怖分子。

加拿大廣播公司（CBC）報導，伊斯坦堡首長沙辛（Vasip Sahin）說：「這名恐怖分子對他的罪行坦承不諱。」警方佈下天羅地網逮捕他。

沙辛同時公布嫌犯身分為馬沙里波夫（AbdulgadirMasharipov），1983年出生在烏茲別克，他的指紋符合現場採集指紋。

沙辛指出，有力跡象顯示，能操4種語言的嫌犯是自土耳其東部邊界非法入境。他顯然是為聖戰團體伊斯蘭國（IS）發動攻擊行動。（譯者：中央社羅苑韶）1060117

(中央社)