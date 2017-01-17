捍衛全球化 習近平將在達佛斯論壇演說

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面對西方社會不斷高漲的反全球化浪潮，中國大陸國家主席習近平今天將在瑞士達佛斯舉行的世界經濟論壇發表演說，捍衛全球化，並彰顯北京日益舉足輕重的國際地位。

政治領袖、執行長和銀行家齊聚達佛斯（Davos），出席世界經濟論壇（WEF），習近平也成為參與這場年度會議的首位大陸領導人，川普當選美國總統，使得美國在貿易和氣候變遷等議題扮演推動多方合作的角色備受質疑。

與此同時，歐洲自身也面臨許多困境，從英國脫歐、好戰分子攻擊到反全球化的民粹主義者可能在今年一連串選舉中崛起。

大陸似乎亟欲填補上述問題導致的真空狀態。

總部位於美國的政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）總裁布瑞莫（Ian Bremmer）說：「習近平選擇今年出席世界經濟論壇絕非巧合。」

多名大陸資深政府官員本週將赴達佛斯，人數遠多於過去幾年。許多討論將聚焦亞洲，其中包括1項名為「亞洲主導」（Asia Takes the Lead）的議題。

世界經濟論壇創辦人兼執行董事長史瓦布（Klaus Schwab）說，習近平出席世界經濟論壇，是從美國主宰的單極世界走向多極世界的跡象。例如中國大陸這些崛起的勢力，將需加快腳步，承擔更重要角色。

史瓦布告訴路透社：「我們希望，在這個新的世界，中國將擔負起反應敏捷、負責任的領導角色。因此，就某些方面而言，中國國家主席出席世界經濟論壇極具象徵意義。」（譯者：中央社劉文瑜）1060117

(中央社)