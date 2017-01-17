習近平WEF演說 外媒關注三大熱點

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中國大陸國家主席習近平今天將在瑞士達佛斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）2017年會中發表演說，外媒關注全球化、南海議題及習近平談話的象徵意義等三大熱點。

習近平15日自北京啟程訪問瑞士，並應邀出席17日在達佛斯舉行的世界經濟論壇2017年會，另將於18日訪問聯合國日內瓦總部、世界衛生組織（WHO）和國際奧林匹克委員會（IOC）。

英國廣播公司（BBC）中文網亞洲商務記者瓦斯瓦利（Karishma Vaswani）分析，習近平將成為這個全球論壇備受矚目的演講者。

外界認為中國是在全球化中受益最多的國家。在美國即將要退出跨太平洋夥伴協定（TPP），習近平可能會讚揚全球化的好處，以及強調中國是世界上最新、最友好的貿易夥伴。

另外，中國大陸被指加強在南海的軍力部署，也使南海議題成了關切的熱點。

第三是習近平演說的象徵意義。

由於習近平的講話3天後，美國總統當選人川普將宣誓就職擔任美國第45任總統。外界關注，美國地位若有所下降，中國大陸變得更加重要，因此習近平講話具有重要的象徵意義。1060117

(中央社)