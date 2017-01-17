喜迎丁酉雞年 春節最誠摯而祥瑞的祝福

裸雀初次雪莉桶威士忌 2017春節鏤空典藏禮盒。(圖/台灣愛丁頓寰盛洋酒 提供)

告別丙申猴年，喜迎丁酉雞年，裸雀初次雪莉桶威士忌以全新的面貌向您報喜！象徵黑櫻桃風味的鏤空窗花，搭配貴氣金色與紅色的包裝是拜年送禮最誠摯而祥瑞的祝福；裸雀圓潤飽滿的口感、微甜且多層次完美平衡的絕妙香氣不僅是你聚會聊天的最佳飲品，也同時是搭配年菜的第一首選。除夕圍爐就讓裸雀簡約優雅又滿溢祝福的年節禮盒為舊的一年劃下完美句點，以喜氣洋洋的裸雀紅為你新的一年做最祥瑞的開端。

※最好的初次雪莉桶給你最真最好的裸雀※

橡木桶決定威士忌 70% 以上的風味，唯有最好的橡木桶，才有最好的威士忌。裸雀最大的堅持就是使用最好的初次雪莉桶陳釀。首席調酒師Gordon Motion從愛丁頓集團旗下兩大頂級麥芽威士忌酒廠─麥卡倫與高原騎士精選出俱特色的原酒，再放到珍貴的初次雪莉桶二次熟成三年以上，才得以釀製出令人滿意的馥郁口感與飽滿香氣。裸雀代表的不僅是一種頂級雪莉桶威士忌風味的呈現，更是Gordon Motion追求完美的具體呈現。

為了要將Gordon Motion精心釀製的成果完整呈現在品飲者面前，裸雀首創無酒標透明瓶身，讓你從每一個角度欣賞由最好的初次雪莉桶才能賦予的深邃琥珀流金色澤，不但帶給你視覺上的滿足，那神秘的酒色更暗喻了裸雀令人著迷的雪莉桶威士忌風味。不譁眾取寵，呈現威士忌最真實的價值。

※手工小批次陳釀 確保每一瓶都是完美※

裸雀那色、香、味俱全，令人回味再三的頂級雪莉桶風味來自於Gordon Motion不厭其煩的細心照顧，每一桶精選出來的原酒他都每天親自品聞測試，確保能在最佳狀態時裝瓶上市，也成就裸雀在黑櫻桃與可可粉香氣繚繞中的馥郁乾果香氣。

在如此細心呵護下成就的裸雀初次雪莉桶威士忌，帶有深邃耀眼琥珀色澤，綻放的熟成黑櫻桃香氣，酒質香甜滑順，在口腔更能迸發出更為飽滿馥郁的乾果香氣，尾韻的黑巧克力甘甜，一入口就令人驚艷，每多喝一口都能讓你有新的發現。

對品質的堅持是裸雀的驕傲，即使現在頂級雪莉桶價格直線上升，要付出數倍的成本才能釀製最好的裸雀，我們的堅持也從不動搖。在2011年問世時裸雀獲得了「低於 35 英鎊酒款」類別中贏得「年度最佳威士忌」獎項，至今仍不改初衷。春節送禮，裸雀絕對是你最聰明的第一選擇。

★裸雀初次雪莉桶蘇格蘭威士忌 THE NAKED GROUSE

顏色：深邃耀眼的琥珀色。

香味：黑櫻桃，可可粉。

口感：香甜細膩，富有熟成水果味以及清淡肉桂香。

尾韻：久久散之不去的黑巧克力味。

容量：700ml

酒精濃度：40%

建議售價：NT$1,150

(中時電子報)