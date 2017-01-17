紅隊「印度姚明」坐鎮 白隊後衛群嗆灌籃

SBL明星賽紅隊有布拉（左二）坐鎮禁區。（籃協提供）

第14季SBL明星賽即將在本周六登場，本次首度打破各隊建置，兩隊都可能有過去例行賽隊友，讓比賽更具看頭與焦點，其中備受矚目的莫過於獨自被選在白隊的達欣周儀翔，眼看其他隊友都在紅隊，包括身高226公分的「印度姚明」布拉，他氣勢不輸人，放話要秀灌籃以饗球迷。

SBL明星白隊林書緯受矚目。（籃協提供）

明星白隊由本季明星賽人氣王周儀翔領軍，上季新人王林書緯與勇士隊友洪志善都在陣中，另外台啤隊精靈後衛蔣淯安擁有出色彈跳能力，讓白隊的後衛群話題性十足，除了周儀翔放話要在布拉頭上灌籃，蔣淯安也希望有機會在球場一展彈性，演出灌籃秀。

紅隊則有3名洋將壓陣，分別是布拉、裕隆隊賀夫與轉戰台銀隊的李恩，比白隊的璞園Q.戴維斯與金酒菲爾普斯多1人，但明星賽秀味十足，洋將較多對輸贏恐怕沒有影響，但對比賽趣味性肯定會有提升，更是球迷期待焦點。

(中時電子報)

SBL明星白隊陣容。（籃協提供）