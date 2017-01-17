準備好自己 黃亦志原想拚開幕戰先發
富邦悍將24歲投手黃亦志，加入職棒後一直是被球隊高度期待的球員，去年他在總冠軍賽第4戰展現大將之風，用精彩表現幫球隊扳平戰局，今年也是總教練葉君璋規劃的先發人選，開訓時他在空白春聯上寫下「目」一個字，「希望今年表現能光彩奪『目』、『目』標開幕戰先發」。
黃亦志在中職首個球季共出賽11場(皆為先發)，拿下1勝4敗，總冠軍賽義大(富邦前身)處於1勝2敗劣勢時，葉總大膽排他扛第4戰，他也繳出5局失1分的表現，成為球隊贏球功臣。今年他將繼續擔任先發，而且春訓首次牛棚的狀態就讓葉總讚譽有加，「感覺已經準備好要打仗了。」
在春訓開訓典禮上，黃亦志用一個含意深遠的「目」字來說明自己的新年期望，除了希望自己能有「光彩奪目」的表現外，他更喊出要「爭取開幕戰先發」，只是葉總已設定要讓去年勝投、自責分率「雙冠王」洋投羅力再扛開幕戰，對此黃亦志也不氣餒，「準備好自己更重要。」
黃亦志前年選秀第3輪被義大挑中，當完兵後因合約還未生效而未能參與秋訓，訓練受影響，去年正式迎接首個職棒球季，3月底於一軍初登板，只投2場就因右手肘發炎而休到7月中才重新回到一軍，他提到：「去年因傷休了半季，自己也學會保護自己，更知道要怎麼準備這麼長的球季。」
為了能健康面對整季賽事，黃亦志自去年秋訓起加強核心訓練和穩定性等，秋訓結束後也只休了2周就開始自主訓練，提早做準備，談到今年的目標，他說：「希望能以維持身體健康為主，爭取進入球隊的先發輪值、固定先發。」
(中時電子報)
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