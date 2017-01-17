把工廠搬到學校 畢業36K起跳

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虎尾科技大學校長覺文郁（前右）親自向綠點高新公司總經理李銘衍（左）等人，說明該公司捐贈學械手臂（右）等模具設備運作狀況。（許素惠攝）

虎尾科技大學校長覺文郁（右）送綠點高新公司總經理李銘衍學生做的洗刀當紀念。（許素惠攝）

綠點高新公司捐贈大批設備，虎科大模具自動化實習工廠隨之揭牌啟用。（許素惠攝）

把工廠搬到學校！綠點高新科技公司下午捐贈一批價值5000萬元工具模組機械設備給虎尾科技大學，雙方簽署合作備忘錄，業者每年另贊助200萬研究經費，並獎助大學、碩士生每月各8000及1萬生活費，畢業直接就業，36K起跳。

綠點高新公司是全球智慧型手機零組件製造領導廠商，捐贈虎科大段差機、磨刀機、三軸加工機、三軸加工機、放電加工機、機械手臂等現役設備，不同於一般業者送的泰半是淘汰機種，該批設備與目前生產線上同步，等於把工廠搬到校內，總價值高達5000萬元。

該公司總經理李銘衍指出，模具是工業之母，台灣因產業外移造成人才斷層嚴重，希望透過設備捐贈與產學合作，共同培育產業高素質技術人才，成為發展智慧機械產業聚落的堅強後盾。

李銘衍表示，過去人才養成一定要在業界，訓練時間相對拉長，希望和虎科大的產學合作模式能在國內落實，讓台灣工業更前進。

隨著大批尖端設備進駐，虎科大模具自動化實習工廠因而正式揭牌啟用。校長覺文郁感謝業者支持，未來將透過精密模具製造學程，導入業界實務技術，與產業無縫接軌，達到學用合一、畢業即就業投入職場之綜效。

副校長李炳寅說，目前有8位學生參與綠點高新人才培育，大學與碩班各4人，業者提供每人每月各8000與1萬生活費，另每年贊助學校200萬研究費，畢業直接就業，保證36K起跳，上看6、70K不是夢。

(中時)