永和民權公共托老中心長者 今參觀鶯歌陶博館
26位永和民權公共托老中心的長者，今日上午10時首度造訪鶯歌陶博館。老人們看到2樓常設展廳「阿嬤的灶咖」中熟悉的場景，興奮不已，一直分享當年在廚房的種種。
上午長者們來到陶博館賞陶、做陶，興奮不已，由於部分者長有輕微失智情形，社工師林欣宜說：「失智長者會慢慢遺忘身邊的人事物，透過親人的陪伴及引導，藉由外在的刺激，讓他們想起過往的美好記憶，甚至可讓平時不太說話的長者，因為觸動內心深處，開始侃侃而談。」
老人們在參觀常設展後，也開始體驗第一次的捏陶課程，在專業的陶藝老師指導之下，紛紛開始動手DIY；有些老人細心地用化妝土為陶盤上色、有的則是深思要怎麼在陶盤上蓋陶瓷印章、曾在某高中擔任美術老師的一個老人，則是突然童心大起想吃陶土，雖然一再被家人阻止，最後卻還是被她「得逞」，讓家屬忍俊不住邊大笑邊幫忙擦嘴。
和父親同遊的吳小姐表示，照顧失智的爸爸已經有5年多，謝謝陶博館及托老中心提供完善的體驗活動，讓他和老父可以一同參觀博物館，並與有相同經驗的人分享甘苦談，也希望未來能舉辦類似活動。
(中時)
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