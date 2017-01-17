《52Hz,I love you》電影歌曲將變捷運進站音樂

導演魏德聖執導的音樂喜劇《52Hz,I love you》，將於1月26日農曆春節上映。這次電影搭配片中主題，與台北市影委會合作，欲打造完整的城市行銷。

魏德聖表示，《52Hz,I love you》的電影音樂，將搖身一變成為台北捷運的站體環繞音樂，以及進站音樂。包括在捷運東門站的〈邱比特也要愛〉、西門站的〈DoMi沒有So〉、古亭站的〈52Hz,I love you〉3段音樂，並正式於1月18日上線。

本片音樂總監的李正帆老師，首度聽到音樂在捷運站月台響起，讓他直呼「感動到想哭！」做唱片經歷豐富的他，形容「這是我做唱片2、30年，第一次和市民達到真正的互動，真的非常舒服！」

(時報周刊)