會孕吐寶寶智商較高？準媽媽必知舒緩孕期不適
懷孕初期時，孕吐是許多媽咪們的夢靨，不只腸胃不適、沒有胃口，也擔心寶寶營養不夠，不過卻有研究指出，孕吐對寶寶的發展會更好，那麼孕吐時該如何舒緩呢？
懷孕初期孕婦會有容易飢餓、常感覺到尿意、飲食口味改變，以及孕吐等情況，孕吐約出現在懷孕5－6週，因為孕期會分泌大量的黃體素，讓胎兒順利在子宮內著床，荷爾蒙上升幅度明顯，是造成孕吐的原因，目前已知若孕婦本身容易暈車、肥胖、甲狀腺機能亢進或懷有多胞胎，會有容易孕吐的狀況。
不過準媽媽們先不用太擔心，有研究指出有孕吐情況的孕婦，寶寶的智商較高，且流產風險較低，此外，也有另一項研究顯示，孕吐是代表胎兒健康的表現，因為胚胎在母體中時，為了攝取到營養，會影響荷爾蒙濃度的變化，尤其會影響到媽媽的甲狀腺功能，並促進碘的釋放，胎兒就能吸收到足夠的碘。
不過也建議孕婦，孕吐時可嘗試幾個舒緩方式，像是多攝取富含維他命B群的食物、多喝水、適度運動、少量多餐，可有助紓解不舒服的症狀；一般來說，懷孕到4個月左右時，就不會有孕吐的情況，如果孕吐情況很嚴重，且體重未有增加的趨勢，就較有可能影響到胎兒的發育，建議應前往婦產科看診。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。