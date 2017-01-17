會孕吐寶寶智商較高？準媽媽必知舒緩孕期不適

有研究指出有孕吐情況的孕婦，寶寶的智商較高，且流產風險較低，此外，也有另一項研究顯示，孕吐是代表胎兒健康的表現。圖片來源：健康365

懷孕初期時，孕吐是許多媽咪們的夢靨，不只腸胃不適、沒有胃口，也擔心寶寶營養不夠，不過卻有研究指出，孕吐對寶寶的發展會更好，那麼孕吐時該如何舒緩呢？

懷孕初期孕婦會有容易飢餓、常感覺到尿意、飲食口味改變，以及孕吐等情況，孕吐約出現在懷孕5－6週，因為孕期會分泌大量的黃體素，讓胎兒順利在子宮內著床，荷爾蒙上升幅度明顯，是造成孕吐的原因，目前已知若孕婦本身容易暈車、肥胖、甲狀腺機能亢進或懷有多胞胎，會有容易孕吐的狀況。

不過準媽媽們先不用太擔心，有研究指出有孕吐情況的孕婦，寶寶的智商較高，且流產風險較低，此外，也有另一項研究顯示，孕吐是代表胎兒健康的表現，因為胚胎在母體中時，為了攝取到營養，會影響荷爾蒙濃度的變化，尤其會影響到媽媽的甲狀腺功能，並促進碘的釋放，胎兒就能吸收到足夠的碘。

不過也建議孕婦，孕吐時可嘗試幾個舒緩方式，像是多攝取富含維他命B群的食物、多喝水、適度運動、少量多餐，可有助紓解不舒服的症狀；一般來說，懷孕到4個月左右時，就不會有孕吐的情況，如果孕吐情況很嚴重，且體重未有增加的趨勢，就較有可能影響到胎兒的發育，建議應前往婦產科看診。

(中時電子報)