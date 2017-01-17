切頭頸部腫瘤 台大首創無痕手術免留疤

頭頸部長瘤，若用傳統手術切除，會留下明顯長疤；台大醫院採經髮際線切除術搭配獨步全球的器械「楊氏鉤」，首創無痕頭頸手術，讓在意外觀的患者勇於治療。

台大醫院耳鼻喉部主治醫師楊宗霖今天發表領先全球首創的「經髮際線頭頸部腫瘤切除術」，解決頭頸部腫瘤術後外觀留下明顯疤痕的問題。

楊宗霖表示，耳鼻喉頭頸部腫瘤，傳統以開放手術治療，會直接在患部做切除，有明顯的傷口及疤痕，嚴重破壞容貌。過去雖想突破，從耳後進行手術，雖一部分傷口會被髮際線遮掩，但大部分傷口都還是外露，長度可能長達8到10公分。

他說，以往醫師多只關注疾病的治療，如果是惡性的腫瘤，當然得立即切除，但如果是良性，很多病人就會想拖，怕手術影響外觀。過去就有很注意外表的患者，如模特兒、服務業、空姐等，怕疤痕太長，拖著不處理。

台大醫院耳鼻喉部團隊「經髮際線頭頸部腫瘤切除術」藉由特別設計的隱藏切痕，從髮際線切入，用微創手術器械及楊宗霖團隊開發的軟組織自動開創器（楊氏鉤），從內部深入患部進行切割手術。

楊宗霖表示，頭頸部範圍小，要完成手術且沒有疤痕，本來就難度很高，為了突破瓶頸，他開發楊氏鉤，專門用在頭頸部的手術系統，已獲得美國日本等多國專利，也有不少國外的患者遠渡重洋來求診。

他說，此種手術方式可針對頭頸部不同部位的疾病，如頭頸部淋巴腫瘤、唾液腺腫瘤、先天性頭頸部腫瘤、甲狀腺腫瘤等。未來希望把技術推廣到其他醫院，嘉惠更多患者。1060117

(中央社)