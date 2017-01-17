草屯國小600師生 操場揮毫寫春聯
南投縣草屯國小約600名師生今天齊聚操場揮毫寫春聯，展現學校推動書法教學成果，校方也選出20名好手寫春聯義賣助弱勢。
歲末年終，草屯國小今天舉辦「揮毫寫春聯」活動，600名師生齊聚操場揮毫，場面壯觀，南投縣副縣長陳正昇、縣議員李洲忠、黃文君等人也到校響應，校方選出20名書法好手揮毫供義賣助社福機構，陳正昇當場買下學生吳庭緯作品，支持公益，也讓學生好高興。
陳正昇也與來賓揮毫，一人一字寫下「春風化雨育英才」、「草國金雞來報喜」、「屯裡好運慶豐年」春聯對句；600多人在冬日暖陽下寫春聯，學生全神貫注、慢慢運筆，寫出屬於自己的春聯，場面壯觀、喜氣。
草屯國小校長陳恒聰曾任南投縣書法學會理事長，他說，學校推展書法教學不遺餘力，為傳承書法文化，聘書法家洪森熙、黃速珍指導三到六年級學生，訓練出一批小書法家，參加各項書法比賽成績優異。
陳恒聰說，草屯國小創校117年，配合春節節慶，展現學校推動書法教學成果，今天在操場舉辦「揮毫寫春聯」，並透過義賣幫助社福及老人機構，活動獲多數家長認同，並到場為孩子加油、打氣。1060117
(中央社)
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