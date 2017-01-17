媳婦煮年夜飯必學7招 不怕長輩咬不動

除夕夜吃年夜飯，魚、雞肉、年糕等吉利菜色缺一不可，想讓全家人吃得盡興又擔心老人家咬不動、吞不下，振興醫院營養師涂蒂雅傳授7妙招，好媳婦們記得趕快學起來。

年夜飯要「圍爐」，暖呼呼的火鍋自然少不了，涂蒂雅表示，火鍋的湯頭可以用象徵「好彩頭」的白蘿蔔，事先用壓力鍋熬出天然鮮甜高湯，煮得軟爛的蘿蔔也很適合牙口不好的長輩食用；火鍋料則可選用油脂較豐富的火鍋肉片、蛋餃等質地較軟的食材，減輕長輩咀嚼負擔，另須特別注意丸子類火鍋料，需事先切小塊以避免噎到。

家家戶戶必準備的魚料理，象徵「年年有餘」，但不少人愛吃的油炸、紅燒、糖醋等外皮酥脆的烹調方式，卻不太適合老人家吃，涂蒂雅提醒，不妨用清蒸並搭配蔥、薑、蒜、檸檬等香料刺激味蕾，軟嫩的魚肉不僅適合老人家吃，又可以攝取足夠蛋白質。

吃全雞有代表「起家」、「全家團圓」的意思，另外也取「吉」的諧音，涂蒂雅說，全雞可以搭配有「生生不息」含意的竹笙煮鍋雞湯，把油脂豐富的雞腿肉，以拔絲的方式讓長輩吃，不要整支放進碗裡，以免咬不動；濃郁雞湯可用來泡飯，讓米飯更軟爛容易吞嚥。

外形如同金元寶的水餃，又有「招財進寶」吉祥意思，涂蒂雅指出，餃子皮軟且包覆絞肉餡，很適合咀嚼困難的長輩食用，同時也建議可將餃子泡在湯裡做成湯餃，也很方便咀嚼吞嚥。

有「長長久久」含意的韭菜，纖維多又不好咀嚼，建議可先將韭菜切碎做成韭菜烘蛋，可補充豐富纖維質、蛋白質又能吃出吉祥好兆頭。

每年春節必吃的還有「步步高升」的年糕，涂蒂雅說，市售年糕多以黏性高的糯米製作，老人家食用容易有噎著的風險，建議換個方式，做成紅豆果凍或是紅豆羊羹取代。

傳統發糕有「發財」的意思，軟軟的口感非常適合老人家進食，但涂蒂雅提醒，家屬應注意把發糕撕成小塊，讓老人家小口慢慢進食，若覺得太乾可以泡在牛奶、豆漿裡；若當天吃不完，則可參考法式吐司做法，切片沾蛋液用平底鍋煎成金黃色，作為隔天早餐食用，即便長輩牙口不佳，只要多花點巧思，同樣可以吃得開心又營養。1060117

(中央社)