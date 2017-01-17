咳嗽、易喘胸悶恐是肺阻塞！天冷加空汙好發率高

預防勝於治療，朱遠志強調，當民眾咳嗽超過兩週沒有好的時候，務必至胸腔內科就醫照X光找元凶，以免病情惡化到無法挽回。圖片來源：健康365

肺阻塞(COPD)患者要注意！郭綜合醫院胸腔內科主治醫師朱遠志表示，當天氣冷與空污來襲時，門診總是會增加一、二成的病患求診，主要是肺阻塞與氣喘發作惡化就醫，呼籲這類患者出門一定要戴口罩，而且一定要定時用藥，一旦沒有規律用藥，就很容易發作。

朱遠志解釋，台灣肺阻塞盛行率6.8%，而40歲以上的成人，每四人中就有一人為肺阻塞患者，與其他亞洲國家相較，盛行率僅次於大陸與印度；肺阻塞主要分成慢性支氣管炎和肺氣腫所引起的肺部阻塞所造成的不可逆情況，通常患者會有咳嗽、有痰、走路會喘、睡不好、夜間胸悶、喘鳴等症狀，主要的原因是長期吸菸所致。

尤其是溫度劇烈下降，加上空氣污染，肺阻塞的患者就容易惡化而喘的很厲害，通常會因為感冒、流感就併發肺炎，肺炎病情程度差異大，嚴重者門診治療恐怕無法應付，需要住院甚至到加護病房治療，朱遠志指出，十二月初就有病人平常控制不錯，但因為天氣冷又喘起來，X光檢查發現併發肺炎，至少得治療七到十天才會好。

至於肺阻塞的治療，朱遠志解釋，以吸入型長效抗膽鹼製劑（LAMA）和乙二型支氣管擴張劑（LABA）為主，兩者操作都便利；前者是初診斷患者的優先使用藥物，因為屬於氣霧式噴劑，藥物噴出後，患者用平常呼吸的力量就可將藥物吸進肺部，安全性高，朱遠志表示，現在藥物設計都越來越人性化，讓患者能夠輕易使用與吸收。

其實，預防勝於治療，朱遠志強調，當民眾咳嗽超過兩週沒有好的時候，務必至胸腔內科就醫照X光找元凶，以免病情惡化到無法挽回，而朱遠志也參加肺阻塞布袋戲衛教活動，期望透過布袋戲寓教於樂的方式，傳達肺阻塞的正確觀念並且為民眾作肺功能篩檢。

首次受邀出席肺阻塞布袋戲衛教活動，朱遠志說，沒想到民眾參與十分踴躍，而且以40歲以上的族群居多，除了看布袋戲增加衛教觀念之外，也藉由篩檢查出十多位呼吸道疾病患者，建議他們能儘快至醫院深入檢查；他也期盼，藉由此活動，能讓更多民眾了解肺阻塞，並且做好日常生活的預防保健，使疾病不再惡化。

(中時電子報)