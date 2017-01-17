議員寒冬送溫情給清寒學子及低收入戶

新北市議員蘇有仁致贈紅包給鶯歌區清寒學子，並由建國國小校長劉文章等10位校長代表接受。（陳俊雄翻攝）

年關將近，有鑑於鶯歌區內有不少的清寒學子與低收入家庭需要幫助，新北市議員蘇有仁特別邀集鶯歌區10所國中小學校長，請他們轉交每人100元的小紅包給清寒學生；蘇有仁也致贈709位低收入戶白米一包，在寒冬之際送上滿滿溫情。

新北市議員蘇有仁在下午1時許，邀集鶯歌區10所國中校長了解各校設施狀況，若有設施毀損不足之處，除將請市府修繕，也將透過補助款給予協助。

另蘇有仁也針對鶯歌區1259位領取早餐券孩子，給予每人100元壓歲錢表示心意，並由各校校長代表接受；蘇有仁同時也根據社會局提供名冊，贈送西螺米給鶯歌區709位低收入戶。

(中時)