防癌、助消化！過年必吃好「菜頭」
白蘿蔔又稱「菜頭」象徵好彩頭，代表在新的一年幸運、順利，是年節的代表性食材，在除夕夜當天餐桌上一定有蘿蔔糕、蘿蔔湯；白蘿蔔除了是開運食材外，對健康的意義是什麼呢？
白蘿蔔屬於澱粉類，所含的澱粉酶有助消化其他澱粉類食物，同時也能舒緩支氣管不適與醒酒利尿的作用，也含有豐富的膳食纖維，有助腸胃蠕動，所含的
維生素C及微量的鋅，還能強化免疫功能，研究還發現白蘿蔔中的木質素與芥子油可吞噬癌細胞，有助防癌。
至於菜頭該怎麼挑選呢？要挑新鮮的白蘿蔔，提供民眾以下秘訣：
1. 選擇帶有泥土與葉子的白蘿蔔，代表剛採收較新鮮。
2. 外皮摸起來光滑且有硬度，外表有自然的裂痕。
3. 品質好的蘿蔔，敲打蘿蔔的根部時會有清脆的聲響。
4. 觀察葉子的部分，葉子清脆、扳折時還能看到水分，就代表蘿蔔的水分及甜度夠。
此外要特別注意，如果白蘿蔔的外皮太白，有可能是添加漂白劑，應盡量挑選外皮呈微黃色的蘿蔔，也要提醒民眾要妥善保存白蘿蔔，避免蘿蔔口感變差，剛買回來的白蘿蔔應先將葉子切掉，並用報紙包好直立於冰箱中，可維持約14天的新鮮度；最後建議有腸胃疾病的民眾，蘿蔔應適量食用，因蘿蔔屬性偏寒，吃多容易有腹瀉狀況。
(中時電子報)
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