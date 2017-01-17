糗了！范冰冰甜比手指愛心 趙薇卻驚呆比出...

微博之夜16日順利落幕，現場眾星雲集。（圖／取材自新浪娛樂微博）

趙薇比錯手指愛心，面露呆懵神情。（圖／取材自微博）

劉燁、羅志祥的手勢也笑翻眾人。（圖／取材自微博）

大陸微博之夜昨（16日）晚間舉行，包括范冰冰、張惠妹、舒淇、趙薇、羅志祥等大咖藝人都有出席，而有網友事後發現一幕眾星最後上台合影的畫面，本來應是大家一起比出「手指愛心」，但趙薇貌似不懂現場狀況，面露呆懵表情比錯手勢，笑翻一大票網友。

趙薇除了有演員、導演的身分外，向來也熱心投入於公益活動，昨她在微博之夜獲得「星光公益力貢獻獎」，相當風光。不過，在最後諸位得獎明星上台合照留念時，卻有網友發現十分逗趣的畫面，原來是大家被安排比出「手指愛心」時，一旁的范冰冰早已擺出食指、大拇指交叉的正確Pose，趙薇看來卻還是不懂怎麼比，結果她最後只把兩指疊一起，和別人的心有大大落差。

照片一出，有網友搞笑幫趙薇配上內心對白「不知道你們在說什麼」、「不懂這群人在幹嘛」，笑翻眾人，不過，除了趙薇之外，還有一旁的劉燁、羅志祥都比錯手勢，讓大家噴笑連連。

(中時電子報)